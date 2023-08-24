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В літак Пригожина могли заховати вибухівку у відсік шасі, — ЗМІ

24 серпня 2023 15:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В літак Пригожина могли заховати вибухівку у відсік шасі, — ЗМІ
Уламки літака Пригожина. Фото: REUTERS/Marina Lystseva
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Однією з версій слідства авіакатастрофи у Тверській області є те, що вибуховий пристрій на літаку ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина було закладено у відсік шасі. 

Про це повідомляють росЗМІ.

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"За попередніми даними, саме в районі шасі і стався вибух у небі — в результаті відірвало крило, яке вдарило в стабілізатор, через це бізнес-джет став різко набирати висоту, а потім пішов у штопор", — йдеться у повідомленні.

Від вибухової розгерметизації всі, хто перебував на борту літака, миттєво втратили свідомість. Внаслідок цього пілоти не змогли повідомити про надзвичайну ситуацію. 

РосЗМІ пишуть, що без крила та стабілізатора літак врятувати неможливо. Через "підрив у небі" хвостова частина впала за п'ять кілометрів від фюзеляжу. 

Наразі версія з вибуховим пристроєм у шасі перевіряється.

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Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 23 серпня, у Тверській області впав літак, який належав очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове. 

Також ми писали, що у Росавіації повідомили, що на борту літака перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Додамо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного відношення до ліквідації Євгенія Пригожина. Тим не менш ця ситуація може послужити інтересам нашої держави.

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