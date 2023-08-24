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В самолет Пригожина могли спрятать взрывчатку в отсек шасси, — СМИ

24 августа 2023 15:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В самолет Пригожина могли спрятать взрывчатку в отсек шасси, — СМИ
Обломки самолета Пригожина. Фото: REUTERS/Marina Lysteva
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Одной из версий следствия авиакатастрофы в Тверской области является то, что взрывное устройство на самолете главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было заложено в отсек шасси.

Об этом сообщают росСМИ.

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"По предварительным данным, именно в районе шасси и произошел взрыв в небе — в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушел в штопор", — говорится в сообщении.

От взрывной разгерметизации все, кто находился на борту самолета, мгновенно потеряли сознание. В результате этого пилоты не смогли сообщить о чрезвычайной ситуации.

РосСМИ пишут, что без крыла и стабилизатора самолет спасти невозможно. Из-за "подрыва в небе" хвостовая часть упала в пяти километрах от фюзеляжа.

В настоящее время версия с взрывным устройством в шасси проверяется.

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Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 23 августа, в Тверской области упал самолет, принадлежавший руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.

Также мы писали, что в Росавиации сообщили, что на борту самолета находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Добавим, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к ликвидации Евгения Пригожина. Тем не менее эта ситуация может послужить интересам нашего государства.

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