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У Польщі прокоментували авіакатастрофу з Пригожиним

24 серпня 2023 17:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Польщі прокоментували авіакатастрофу з Пригожиним
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Фото: REUTERS/Carlos Osorio/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прокоментував авіакатастрофу з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Він висловив побоювання, що після цього нагляд за найманцями перейде до російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Onet.

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"Я не буду коментувати, чи це нещасний випадок, чи ні… Я думаю, що поляки самі можуть відповісти. Нагляд за групою "Вагнера" переходить безпосередньо до президента Путіна. Нехай тепер кожен відповість на питання, більшу чи меншу загрозу зараз представляє група "Вагнера", яка дислокується в Білорусі", — сказав Моравецький.

За його словами, під керівництвом російського диктатора Путіна "вагнерівців" ще більше використовуватимуть для провокацій, шантажу, нападів та різних видів дестабілізації як частини зриву політики безпеки.

Нагадаємо, вчора, 23 серпня, у Тверській області впав літак, який належав очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове. 

Також ми писали, що у Росавіації повідомили, що на борту літака перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Додамо, журналісти білоруського видання "Радыё Свабода" отримали ексклюзивні супутникові знімки від Planet Labs. На них помітно, як "вагнерівці" демонтують свій табір у селі Цель, яке біля Осиповичів.

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