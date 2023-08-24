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В Польше прокомментировали авиакатастрофу с Пригожиным

24 августа 2023 17:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Польше прокомментировали авиакатастрофу с Пригожиным
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: REUTERS/Carlos Osorio/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал авиакатастрофу с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Он выразил опасения, что после этого надзор за наемниками перейдет к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает Onet.

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"Я не буду комментировать, несчастный случай или нет... Я думаю, что поляки сами могут ответить. Надзор за группой "Вагнера" переходит непосредственно к президенту Путину. Пусть теперь каждый ответит на вопрос, большую или меньшую угрозу сейчас представляет группа "Вагнера", которая дислоцируется в Беларуси", — сказал Моравецкий.

По его словам, под руководством российского диктатора Путина "вагнеровцев" еще больше будут использовать для провокаций, шантажа, нападений и различных видов дестабилизации как части срыва политики безопасности.

Напомним, вчера, 23 августа, в Тверской области упал самолет, принадлежавший руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.

Также мы писали, что в Росавиации сообщили, что на борту самолета находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Добавим, журналисты белорусского издания "Радыё Свабода" получили эксклюзивные спутниковые снимки от Planet Labs. На них заметно, как "вагнеровцы" демонтируют свой лагерь в селе Цель, возле Осиповичей.

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