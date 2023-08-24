"Пригожин был человеком сложной судьбы": Путин отреагировал на смерть главаря ЧВК "Вагнер"

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал катастрофу самолета в Тверской области, среди пассажиров которого находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его соратник Дмитрий Уткин. Президент РФ выразил соболезнования семьям погибших.

Об этом Владимир Путин сказал во время встречи с гауляйтером так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным.

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Путин рассказал, что Пригожин был человеком сложной судьбы, но талантливым. По его словам, они были знакомы с конца 90-х годов.

"Вагнер" внес существенный вклад в борьбу с неонацистским режимом в Украине", — сказал президент страны-террористки.

Диктатор РФ добавил, что об этом никогда не забудут.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский еще раз прокомментировал авиакатастрофу с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Он рассказал, что у него об этом инциденте спрашивают второй раз за день.

Также мы писали, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал авиакатастрофу с главарем "Вагнер" Евгением Пригожиным. Он выразил опасение, что после этого надзор за наемниками перейдет к российскому диктатору Владимиру Путину.

Добавим, одной из версий следствия авиакатастрофы в Тверской области является то, что взрывное устройство на самолете главаря "Вагнер" Евгения Пригожина было заложено в отсек шасси.