Самолет Пригожина могли сбить ракетой с территории РФ, — Reuters

Пылающий самолет главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина. Фото: The Moscow time

Американские чиновники считают, что самолет, в котором находилось руководство преступной организации "Вагнер", возможно, сбила ракета с территории РФ. Авиакатастрофа произошла вечером, 23 августа.

Об этом пишет Reuters.

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Два собеседника издания говорят, что в Соединенных Штатах рассматривают вариант сбивания самолета ракетой "земля-воздух".

По их словам, такие предположения предварительные, поэтому инцидент продолжают исследовать.

Авиакатастрофа с Пригожиным

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, а вместе с ним еще группа руководителей этой организации, погибли в результате авиакатастрофы 23 августа. Событие произошло в Тверской области РФ.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал катастрофу самолета в Тверской области, среди пассажиров которого был главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его соратник Дмитрий Уткин. Президент РФ выразил соболезнования семьям погибших.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский еще раз прокомментировал авиакатастрофу с предводителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Он рассказал, что у него об этом инциденте спрашивают второй раз за день.