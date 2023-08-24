Самолет Пригожина могли сбить ракетой с территории РФ, — Reuters
Американские чиновники считают, что самолет, в котором находилось руководство преступной организации "Вагнер", возможно, сбила ракета с территории РФ. Авиакатастрофа произошла вечером, 23 августа.
Об этом пишет Reuters.
Что об этом думают в США
Два собеседника издания говорят, что в Соединенных Штатах рассматривают вариант сбивания самолета ракетой "земля-воздух".
По их словам, такие предположения предварительные, поэтому инцидент продолжают исследовать.
Авиакатастрофа с Пригожиным
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, а вместе с ним еще группа руководителей этой организации, погибли в результате авиакатастрофы 23 августа. Событие произошло в Тверской области РФ.
В свою очередь российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал катастрофу самолета в Тверской области, среди пассажиров которого был главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его соратник Дмитрий Уткин. Президент РФ выразил соболезнования семьям погибших.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский еще раз прокомментировал авиакатастрофу с предводителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Он рассказал, что у него об этом инциденте спрашивают второй раз за день.