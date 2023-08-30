РФ не розслідуватиме авіакатастрофу Пригожина за міжнародними правилами, — Reuters

Наслідки авіакатастрофи літака Євгена Пригожина. Фото: REUTERS/Marina Lystseva

Росія заявила, що вона не буде розслідувати катастрофу бразильського літака Embraer, у якій загинув ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, за міжнародними правилами. Лише внутрішнє розслідування РФ дуже сумнівне та "непрозоре".

Про це повідомляє Reuters.

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Розслідування авіакатастрофи літака Пригожина

Бразильський центр дослідження та запобігання аеронавігаційним подіям (CENIPA) в інтересах підвищення авіаційної безпеки заявив, що приєднається до розслідування під керівництвом Росії, якщо його запросять і розслідування буде проведено відповідно до міжнародних правил. Проте РФ не квапиться проводити хоча б якесь розслідування.

Російська авіаційна влада не була зобов’язана погоджувати розслідування з CENIPA, але деякі колишні слідчі сказали, що це необхідно, оскільки США та інші західні уряди підозрюють Кремль у причетності до цієї катастрофи

У Кремлі звичайно свою причетність заперечують, пояснюючи це тим, що найманці Пригожина воювали на боці Росії.

Американський консультант з авіаційної безпеки та колишній слідчий Джон Кокс заявив, що внутрішнє російське розслідування завжди буде ставитися під сумнів без участі Бразилії, оскільки літак був виготовлений саме там.

"Я думаю, що це дуже сумно… Я думаю, що це шкодить прозорості російського розслідування", — сказав Кокс після того, як йому повідомили про відповідь Росії.

Авіакатастрофа літака Пригожина

Літак Пригожина припинив передавати дані про своє місце розташування о 18:11 за місцевим часом 23 серпня. Причиною цього могли бути глушіння в цьому районі. При цьому борт продовжував передавати інші дані протягом 9 хвилин.

Згодом літак упав, і всі десять людей, які були на борту, загинули, в тому числі і Євген Пригожин.

Його найманці одразу записали відео з погрозами для російського диктатора Володимира Путіна і звинуватили його у смерті свого ватажка.

Згодом у ЗМІ почали розгулювати різні версії та причини падіння літака, проте більшість вважає, що літак Пригожина могли збити ракетою з території РФ.

Нагадаємо, 29 серпня у російському Петербурзі поховали Євгена Пригожина, але робили це таємно.