ISW проанализировал, зачем РФ засекретила похороны Пригожина

Похороны лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Фото: Reuters

Исследователи из Института анализа военных конфликтов подчеркивают возможное беспокойство Кремля относительно сторонников "Вагнера". Это могло быть причиной попыток скрыть или искажать информацию о похоронах основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Об этом сообщает ISW.

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Эксперты ISW указывают на пропуск событий похорон на основных российских телеканалах, возможно, в рамках намеренного плана Кремля.

Также сообщается, что некоторые местные Telegram-каналы распространяли предположения о том, что Пригожин мог выжить после авиакатастрофы, что, возможно, являлось частью информационной кампании с целью заполнения российской медиа-сферы ложной информацией и отвлечением внимания от реальных событий.

Эксперты также рассматривают возможность того, что российские органы власти могут анализировать позиции местных военных корреспондентов на события вокруг Пригожина, чтобы выявить и контролировать радикальные группы, не связанные напрямую с Пригожиным или "Вагнером".

На военкоров оказывалось давление

Один из военных корреспондентов утверждает, что на него оказывалось давление со стороны некоторых рекламодателей с требованием активно освещать вопросы, связанные с лидерством "Вагнера", в провокационной манере. Он подчеркнул необычность такой просьбы, учитывая, что российская государственная пресса "перестала обсуждать этот вопрос". Однако из-за его отказа один из рекламных партнеров обвинил его в симпатии к оппозиции и противодействии действующему российскому лидеру, Владимиру Путину, и национальной конституции.

В статье упоминается, что данный журналист на протяжении долгого времени высказывался критически в адрес российского военного командования, при этом он выразил поддержку главе ВДВ, генералу Михаилу Теплинскому, имевшему контакты с Пригожиным.

Эксперты считают, что такое поведение указывает на самоцензуру российских журналистов при обсуждении вопросов, связанных с Пригожиным, следуя курсу государственной политики.

Специалисты также предполагают, что это может говорить о попытках некоторых российских медиаплатформ контролировать информационный дискурс или о том, что властные структуры России ищут радикальные голоса, способные разжигать противостояние с властью, и пытаются ассоциировать их с Пригожиным.

Напомним, что Россия заявила, что она не будет расследовать катастрофу бразильского самолета Embraer, в которой погиб главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, по международным правилам. Только внутреннее расследование РФ очень сомнительно и "непрозрачно".