Ізраїль міг зливати Росії секретні дані по "Рамштайну", — посол

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Фото: Радіо Свобода

Українська влада занепокоєна інформацією про ймовірну передачу Ізраїлем секретних даних із зустрічей "Рамштайн" Росії. Це питання обговорювалося на конференції послів в Ужгороді, яка проходила на початку серпня.

Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі "Радіо Свобода".

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"Я поділяю занепокоєння нашого найвищого керівництва. Це правда. І я можу підтвердити, що питання це обговорювалося як на конференції послів (яка проходила 3 серпня в Ужгороді. — Ред.), так і в кулуарах. Тобто, дійсно, є ряд факторів, які варто переглянути", — розповів посол.

При цьому посол наголосив, що Міністерство закордонних справ і Рада національної безпеки нічого не підтвердили, а от же поки що нема причин сприймати цю інформацію, як доконаний факт.

Ізраїль шпигував на користь Росії

Деякі ЗМІ з посиланням на джерела в РНБО повідомили, що Рада нацбезпеки і оборони може запровадити санкції щодо Єрусалиму, зокрема скасувати безвізовий режим і виключити Ізраїль з групи учасників формату "Рамштайн".

Причиною цього є можливе використання Ізраїлем таємної інформації у власних цілях і ризик того, що ця інформація передається Росії.

Нагадаємо, у понеділок, 31 липня, ізраїльському кораблю вдалося зайти у гирло українського Дунаю, прорвавши блокаду РФ. Йдеться про судно Ams1 , яке вирушило із міста Ашдод.