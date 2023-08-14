Израиль мог сливать России секретные данные по "Рамштайну", — посол

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Фото: Радио Свобода

Украинские власти обеспокоены информацией о вероятной передаче Израилем секретных данных из встреч "Рамштайна" России. Этот вопрос обсуждался на конференции послов в Ужгороде, проходившей в начале августа.

Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире " Радио Свобода".

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"Я разделяю обеспокоенность нашего высшего руководства. Это правда. И я могу подтвердить, что вопрос этот обсуждался как на конференции послов (проходившей 3 августа в Ужгороде. — Ред.), так и в кулуарах. То есть действительно есть ряд факторов, которые стоит посмотреть", — рассказал посол.

При этом посол подчеркнул, что Министерство иностранных дел и Совет национальной безопасности ничего не подтвердили, а вот пока нет причин воспринимать эту информацию как свершившийся факт.

Израиль шпионил в пользу России

Некоторые СМИ со ссылкой на источники в СНБО сообщили, что Совет нацбезопасности и обороны может ввести санкции в отношении Иерусалима, в частности, отменить безвизовый режим и исключить Израиль из группы участников формата "Рамштайн".

Причиной этого возможно использование Израилем тайной информации в собственных целях и риск того, что эта информация передается России.

Напомним, в понедельник, 31 июля, израильскому кораблю удалось зайти в устье украинского Дуная, прорвав блокаду РФ. Речь идет о судне Ams1, которое отправилось из города Ашдод.