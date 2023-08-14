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Ізраїль продовжить медстрахування українських біженців, — Кулеба

14 серпня 2023 18:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ізраїль продовжить медстрахування українських біженців, — Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Ivan Lyubysh-Kirdey
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався зі своїм колегою з Ізраїлю Елі Коеном. Очільник МЗС Ізраїлю заявив, що його країна не буде позбавляти медичного страхування українських біженців.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі Х.

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"Я поговорив з Елі Коеном. Він запевнив мене, що медичне страхування для українців в Ізраїлі збережеться", — розповів Кулеба. 

За його словами, проблема буде вирішена найближчим часом. Кулеба подяку ізраїльському колезі, який особисто опікується цим питанням.

"Ми також обговорили більш широкий двосторонній порядок денний", — додав він.

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Допис Кулеби. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 серпня з'явилася інформація, що Україна планує призупинити безвіз з Ізраїлем. У Міністерстві закордонних справ уже прокоментували це. 

Також ми писали, що надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук відреагував на інформацію про скасування безвізового режиму. За його словами, йшлося лише про призупинення, а не розрив міжурядової угоди між країнами.

Додамо, українська влада занепокоєна інформацією про ймовірну передачу Ізраїлем секретних даних із зустрічей "Рамштайн" Росії. Це питання обговорювалося на конференції послів в Ужгороді, яка проходила на початку серпня.

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