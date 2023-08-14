Израиль продолжит медстрахование украинских беженцев, — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Ivan Lyubysh-Kirdey

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался со своим коллегой из Израиля Эли Коэном. Глава МИД Израиля заявил, что его страна не будет лишать медицинского страхования украинских беженцев.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в соцсети Х.

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"Я поговорил с Эли Коэном. Он заверил меня, что медицинское страхование для украинцев в Израиле сохранится", — рассказал Кулеба.

По его словам, проблема будет решена в ближайшее время. Кулеба поблагодарил израильского коллегу, который лично занимается этим вопросом.

"Мы также обсудили более широкую двустороннюю повестку дня", — добавил он.

Пост Кулебы. Фото: скриншот

Напомним, 11 августа появилась информация, что Украина планирует приостановить безвиз с Израилем. В Министерстве иностранных дел это прокомментировали.

Также мы писали, что чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отреагировал на информацию об отмене безвизового режима. По его словам, речь шла только о приостановлении, а не о разрыве межправительственного соглашения между странами.

Добавим, украинские власти обеспокоены информацией о вероятной передаче Израилем секретных данных из встреч "Рамштайна" России. Этот вопрос обсуждался на конференции послов в Ужгороде, проходившей в начале августа.