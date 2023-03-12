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Кадирова отруїли російські спецслужби, тепер він лікується у Німеччині, — Жданов

12 березня 2023 16:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Рамзан Кадиров
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Голову Чечні Рамзана Кадирова могли отруїти російські спецслужби. Тепер він змушений лікуватися в Німеччині нестандартним методом.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Деталі

Експерт висловив таку думку через різкі зміни у зовнішності Кадирова. Він зазначив, що чутки про погіршення здоров'я лідера Чеченської республіки ходять давно. 

За слова Жданова, інформація про отруєння вимагає підтвердження, однак всі факти свідчать про правдивість.

"ФСБшники провели операцію та його отруїли. У нього, за деякими ознаками, гостра ниркова недостатність, що викликала різке збільшення ваги та набряклість організму. До речі, минулого тижня до москви прилітав санітарний літак, який був обладнаний під реанімацію. Причому, в умовах війни, Європа дозволила політ у своєму повітряному просторі цього літака", — сказав Жданов.

Борт прибув до російської столиці через повітряний простір Білорусі, а після цього вилетів до Нюрнберга, де є найбільший університет Європи. Експерт зазначив, що там голову Чечні лікують нестандартним методом, адже специфіка цього закладу дає змогу відходити від норм протоколу. 

Нагадаємо, путінський поплічник Рамзан Кадиров має серйозні проблеми зі здоров’ям. Про це повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на колишнього віцепрем’єра Чечні Ахмада Закаєва, який нині живе в еміграції.

Також ми писали, що російський терорист, глава так званої "ДНР" Денис Пушилін розповів про свою робочу поїздку до Чеченської Республіки. Там він поспілкувався з лідером Чечні Рамзаном Кадировим.

Додамо, глава Чечні Рамзан Кадиров обрушився з критикою на російських губернаторів, які оприлюднили кількість загиблих у загарбницькій війні в Україні. На думку Кадирова, окупанти "самі обирають свій героїчний шлях", але розповідати російському народові про це не треба.

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