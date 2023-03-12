Кадырова отравили российские спецслужбы, теперь он лечится в Германии, — Жданов

Рамзан Кадыров

Главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить российские спецслужбы. Теперь он вынужден лечиться в Германии нестандартным методом.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Эксперт высказал такое мнение из-за резких изменений во внешности Кадырова. Он отметил, что слухи об ухудшении здоровья лидера Чеченской республики ходят давно.

По словам Жданова, информация об отравлении требует подтверждения, однако все факты свидетельствуют об истинности.

"ФСБшники провели операцию и его отравили. У него, по некоторым признакам, острая почечная недостаточность, вызвавшая резкое увеличение веса и отечность организма. Кстати, на прошлой неделе в москву прилетал санитарный самолет, оборудованный под реанимацию. Причем, в условиях войны, Европа разрешила полет в своем воздушном пространстве этого самолета", — сказал Жданов.

Борт прибыл в российскую столицу через воздушное пространство Беларуси, а после этого вылетел в Нюрнберг, где находится самый большой университет Европы. Эксперт отметил, что там главу Чечни лечат нестандартным методом, ведь специфика этого заведения позволяет отходить от норм протокола.

Напомним, у путинского приспешника Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на бывшего вице-премьера Чечни Ахмада Закаева, ныне живущего в эмиграции.

Также мы писали, что российский террорист, глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин рассказал о своей рабочей поездке в Чеченскую Республику. Там он пообщался с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.

Добавим, глава Чечни Рамзан Кадыров обрушился с критикой на российских губернаторов, обнародовавших количество погибших в захватнической войне в Украине. По мнению Кадырова, оккупанты "сами выбирают свой героический путь", но рассказывать русскому народу об этом не надо.