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Канада хоче обмежити кількість іноземних студентів: що не влаштовує

25 серпня 2023 10:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Канада хоче обмежити кількість іноземних студентів: що не влаштовує
Іноземні студенти в Канаді. Фото: Immigration.ca
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Канада може запровадити квоти на кількість іноземних студентів. Таке рішення пов'язане із зростанням цін на ринку нерухомості.

Про це заявив міністр інфраструктури Канади Шон Фрейзер, повідомляє BBC.

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"Думаю, це один із варіантів, який нам слід розглянути", — відповів Фрейзер на питання про можливість запровадження такої квоти.

Водночас він наголосив, що остаточного рішення з цього питання уряд ще не виробив.

"Над цим слід добре подумати", — додав він.

Торік у Канаді налічувалося понад 800 тисяч осіб за навчальною візою. У 2012 році ця кількість становила лише 275 тисяч.

В останні роки в Канаді стрімко зростають ціни на придбання та оренду нерухомості, що зробило обговорення вартості життя одним із головних політичних питань.

Раніше ми повідомляли, що президент Олімпійського комітету Канади Девід Шумейкер розповів про позицію своєї країни щодо рішення МОК допустити російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх.

Нагадуємо, уряд Канади виділить гроші для придбання у Сполучених Штатів системи протиповітряної оборони NASAMS для потреб Сил оборони України. 

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