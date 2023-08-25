Канада хочет ограничить количество иностранных студентов: что не устраивает
Канада может ввести квоты на количество иностранных студентов. Такое решение связано с ростом цен на рынке недвижимости.
Об этом заявил министр инфраструктуры Канады Шон Фрейзер, сообщает BBC.
Канада ограничивает количество иностранных студентов
"Думаю, это один из вариантов, который нам следует рассмотреть", — ответил Фрейзер на вопрос о возможности введения такой квоты.
В то же время он подчеркнул, что окончательного решения по этому вопросу правительство еще не выработало.
"Над этим следует хорошо подумать", — добавил он.
В прошлом году в Канаде насчитывалось более 800 тысяч человек по учебной визе. В 2012 году это количество составляло всего 275 тысяч.
В последние годы в Канаде стремительно растут цены на покупку и аренду недвижимости, что сделало обсуждение стоимости жизни одним из главных политических вопросов.
Ранее мы сообщали, что президент Олимпийского комитета Канады Дэвид Шумейкер рассказал о позиции своей страны по решению МОК допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх.
Напомним, правительство Канады выделит деньги для приобретения у Соединенных Штатов системы противовоздушной обороны NASAMS для нужд Сил обороны Украины.