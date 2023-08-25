Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Канада хочет ограничить количество иностранных студентов: что не устраивает arrow

Канада хочет ограничить количество иностранных студентов: что не устраивает

25 августа 2023 10:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Канада хочет ограничить количество иностранных студентов: что не устраивает
Иностранные студенты в Канаде. Фото: Immigration.ca
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Канада может ввести квоты на количество иностранных студентов. Такое решение связано с ростом цен на рынке недвижимости.

Об этом заявил министр инфраструктуры Канады Шон Фрейзер, сообщает BBC.

Читайте также:

Канада ограничивает количество иностранных студентов

"Думаю, это один из вариантов, который нам следует рассмотреть", — ответил Фрейзер на вопрос о возможности введения такой квоты.

В то же время он подчеркнул, что окончательного решения по этому вопросу правительство еще не выработало.

"Над этим следует хорошо подумать", — добавил он.

В прошлом году в Канаде насчитывалось более 800 тысяч человек по учебной визе. В 2012 году это количество составляло всего 275 тысяч.

В последние годы в Канаде стремительно растут цены на покупку и аренду недвижимости, что сделало обсуждение стоимости жизни одним из главных политических вопросов.

Ранее мы сообщали, что президент Олимпийского комитета Канады Дэвид Шумейкер рассказал о позиции своей страны по решению МОК допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх.

Напомним, правительство Канады выделит деньги для приобретения у Соединенных Штатов системы противовоздушной обороны NASAMS для нужд Сил обороны Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Бабка надвое сказала: какие шансы у Арестовича лидировать на выборах

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз