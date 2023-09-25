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Канада перепросила за вшанування ветерана дивізії СС "Галичина", — ЗМІ

25 вересня 2023 14:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Канада перепросила за вшанування ветерана дивізії СС "Галичина", — ЗМІ
Спікер Палати громад Канади Ентоні Рота. Фото: Anadolu Agency/Olsi Shehu
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Спікер Палати громад Канади Ентоні Рота перепросив за те, що вшановував під час засідання парламенту людину, яка воювала на боці нацистської армії під час Другої світової війни. Такий інцидент трапився незабаром після того, як президент України Володимир Зеленський звернувся до канадського парламенту.

Про це пише The Guardian.

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Повідомляється, що законодавці віддали овацію 98-річному Ярославу Гуньці, коли речник Ентоні Рота згадав його. Рота охарактеризував Гуньку як героя війни, колишнього бійця Першої української дивізії.

"Після звернення президента України я представив людину, яка перебувала в галереї. Однак пізніше я дізнався про додаткові деталі, які змусили мене пошкодувати про своє рішення", — сказав Рота у своїй заяві.

Він також зазначив, що його колеги-парламентарі та українська делегація не знали його плану вшанувати Гуньку. Рота додав, що Гунька є мешканцем його виборчого округу.

Рота висловив свої глибокі вибачення єврейським громадам у Канаді та по всьому світу, взявши всю відповідальність за свої вчинки.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Канади. Під час промови український лідер подякував країні за підтримку та допомогу у війні проти Росії.

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