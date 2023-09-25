Канада извинилась за чествование ветерана дивизии СС "Галичина", — СМИ

Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота. Фото: Anadolu Agency/Olsi Shehu

Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота принес извинения за то, что чествовал во время заседания парламента человека, который воевал на стороне нацистской армии во время Второй мировой войны. Такой инцидент произошел вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился к канадскому парламенту.

Об этом пишет The Guardian.

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Сообщается, что законодатели отдали овацию 98-летнему Ярославу Гуньке, когда спикер Энтони Рота упомянул его. Рота охарактеризовал Гуньку как героя войны, бывшего бойца Первой Украинской дивизии.

"После обращения президента Украины я представил человека, находившегося в галерее. Однако позднее я узнал дополнительные детали, которые заставили меня пожалеть о своем решении", — сказал Рота в своем заявлении.

Он также отметил, что его коллеги-парламентарии и украинская делегация не были в курсе его плана почтить Гуньку. Рота добавил, что Гунька является жителем его избирательного округа.

Рота выразил свои глубокие извинения еврейским общинам в Канаде и по всему миру, приняв всю ответственность за свои поступки.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Канады. Во время речи украинский лидер поблагодарил страну за поддержку и помощь в войне против России.