Канада просить своїх громадян виїхати з рф та Білорусі

Громадяни Канади

Влада Канади закликала своїх громадян залишити рф і Білорусь, поки є така можливість. Втім, якщо ви залишаєтеся в рф, то поводьтеся стримано.

Про це йдеться у повідомленні канадського МЗС.

Повідомлення МЗС

Громадянам Канади рекомендують уникати будь-яких поїздок до росії через війну проти України.

"Якщо ви перебуваєте в росії, ви повинні поїхати, поки ще доступні комерційні засоби. Якщо ви залишаєтеся в росії, поводьтеся стримано", — закликала влада Канади.

Також відомство попередило, що канадців із російським громадянством можуть призвати до російської армії.

До Білорусі канадське МЗС не рекомендує їздити через ризик довільного застосування місцевих законів та війни між росією та Україною.

"Якщо ви перебуваєте в Білорусі, ви повинні поїхати комерційним шляхом", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, перший танк Leopard 2, який Канада планувала передати на потреби Збройних сил України, прибув на територію Польщі. Канадські військові навчатимуть ЗСУ користуватися цією технікою.