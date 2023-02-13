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Канада просит своих граждан уехать из рф и Беларуси

13 февраля 2023 22:52
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Канада просит своих граждан уехать из рф и Беларуси
Граждане Канады
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Власти Канады призвали своих граждан покинуть россию и Беларусь, пока есть такая возможность.  Впрочем, если вы остаетесь в рф, то ведите себя сдержанно.

Об этом говорится в сообщении канадского МИД.

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Сообщение МИД

Гражданам Канады рекомендуют избегать любых поездок в россию из-за войны против Украины.

"Если вы находитесь в россии, вы должны уехать, пока еще доступны коммерческие средства. Если вы остаетесь в россии, ведите себя сдержанно", — призвали власти Канады.

Также ведомство предупредило, что канадцев с российским гражданством могут призвать в российскую армию. 

В Беларусь канадский МИД не рекомендует ездить из-за риска произвольного применения местных законов и войны между россией и Украиной.

"Если вы находитесь в Беларуси, вы должны уехать коммерческим путем", — говорится в сообщении.

Напомним, что первый танк Leopard 2, который Канада планировала передать на нужды Вооруженных сил Украины, прибыл на территорию Польши. Канадские военные будут учить ВСУ пользоваться этой техникой.

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