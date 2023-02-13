Канада просит своих граждан уехать из рф и Беларуси
Власти Канады призвали своих граждан покинуть россию и Беларусь, пока есть такая возможность. Впрочем, если вы остаетесь в рф, то ведите себя сдержанно.
Об этом говорится в сообщении канадского МИД.
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Сообщение МИД
Гражданам Канады рекомендуют избегать любых поездок в россию из-за войны против Украины.
"Если вы находитесь в россии, вы должны уехать, пока еще доступны коммерческие средства. Если вы остаетесь в россии, ведите себя сдержанно", — призвали власти Канады.
Также ведомство предупредило, что канадцев с российским гражданством могут призвать в российскую армию.
В Беларусь канадский МИД не рекомендует ездить из-за риска произвольного применения местных законов и войны между россией и Украиной.
"Если вы находитесь в Беларуси, вы должны уехать коммерческим путем", — говорится в сообщении.
Напомним, что первый танк Leopard 2, который Канада планировала передать на нужды Вооруженных сил Украины, прибыл на территорию Польши. Канадские военные будут учить ВСУ пользоваться этой техникой.