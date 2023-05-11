Канада та Латвія організують для українських захисників навчання з командування

Український військовослужбовець на військових навчаннях на полігоні в Запорізькій області. Фото: REUTERS/ Stringer

Міністрка оборони Канади Аніта Ананд заявила, що Латвія та Канада спільно проведуть навчання для українських військових з бойового командування. Канада навчила понад 36 тис. українських бійців.

Про це повідомляє Reuters.

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Навчання лідерським якостям

"Сьогодні я можу оголосити, що Канада та Латвія спільно навчатимуть українських військових на території Латвії, починаючи з 15 травня. У партнерстві між Збройними силами Канади та Латвії ми проводитимемо навчання із розвитку лідерських навичок військовослужбовців ЗСУ", — зазначила Ананд.

За її словами, українські молодші офіцери отримають інструкції про "обов'язки в бою, процес планування та наказів, координацію маневрів, розвідку, рекогностування, планування та виконання".

"Це тренування доповнить наші інші зусилля у рамках операції UNIFIER у Великій Британії та Польщі. Канада вже навчила понад 36 тис. українських військових й завдячуючи цій новій програмі, підготує іще більше", — зазначила міністрка.

Допомога Канади Україні

Нагадаємо, що Канада допомагає розміновувати Україну. Перша партія обладнання для знешкодження боєприпасів вже надійшла в країну. Загальна вартість техніки становить 16,53 мільйона доларів.

Також ми повідомляли, що 21 квітня уряд Канади оголосив про надання Україні нової військової допомоги на суму 39 млн канадських доларів (28,9 млн доларів США). У пакет допомоги входитимуть гвинтівки та інша військова техніка.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за новий пакет військової допомоги.