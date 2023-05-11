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Канада и Латвия организуют для украинских защитников обучение по командованию

11 мая 2023 02:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Канада и Латвия организуют для украинских защитников обучение по командованию
Украинский военнослужащий на военных учениях на полигоне в Запорожской области. Фото: REUTERS/ Stringer
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что Латвия и Канада совместно проведут обучение для украинских военных по боевому командованию. Канада научила более 36 тысяч украинских бойцов.

Об этом сообщает Reuters.

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Обучение лидерским качествам

"Сегодня я могу объявить, что Канада и Латвия будут совместно обучать украинских военных на территории Латвии, начиная с 15 мая. В партнерстве между Вооруженными силами Канады и Латвии мы будем проводить учения по развитию лидерских навыков военнослужащих ВСУ", — отметила Ананд.

По ее словам, украинские младшие офицеры получат инструкции об "обязанностях в бою, процессе планирования и приказов, координации маневров, разведке, рекогностировании, планировании и выполнении".

"Эта тренировка дополнит наши другие усилия в рамках операции UNIFIER в Великобритании и Польше. Канада уже научила более 36 тыс. украинских военных и благодаря этой новой программе подготовит еще больше", — отметила министр.

Помощь Канады Украине

Напомним, что Канада помогает разминировать Украину. Первая партия оборудования по обезвреживанию боеприпасов уже поступила в страну. Общая стоимость техники составляет 16,53 миллиона долларов.

Также мы сообщали, что 21 апреля правительство Канады объявило о предоставлении Украине новой военной помощи на сумму 39 млн. канадских долларов (28,9 млн. долларов США). В пакет помощи будут входить винтовки и другая военная техника.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за новый пакет военной помощи.

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