Міністр закордонних справ Мелані Джолі. Фото: Bloomberg

Міністр закордонних справ Мелані Джолі оголосила, що Канада відкликала 41 дипломата з посольства Індії через суперечку щодо вбивства сикхського сепаратиста. Оттава не вживатиме заходів у відповідь.

Повідомляють у The Guardian.

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Минулого місяця Нью-Делі попросило Оттаву скоротити свою дипломатичну присутність після того, як прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що є достовірні докази потенційного зв’язку між індійськими агентами та вбивством у червні 45-річного Хардіпа Сінгха Ніджара, який був застрелений біля сикхського храму в Британській Колумбії.

Джолі зазначила, що Індія погрожувала в односторонньому порядку позбавити дипломатів офіційного статусу до п’ятниці, якщо вони не поїдуть. Цей крок, за її словами, був нерозумним і безпрецедентним і явно порушував Віденську конвенцію про дипломатичні відносини.

"Враховуючи наслідки дій Індії для безпеки наших дипломатів, ми сприяли їх безпечному вильоту з Індії. Якщо ми дозволимо порушити норму дипломатичного імунітету, жоден дипломат будь-де на планеті не буде в безпеці. Тому з цієї причини ми не будемо відповідати взаємністю", — заявила Мелані Джолі.

Зараз Канада має 21 дипломата в Індії. Відкликані 41 із 62 дипломатів.

Загострення стосунків

Відносини між Індією та Канадою загострилися після того, як Трюдо публічно пов’язав індійську розвідку з вбивством Ніджара, громадянина Канади, якого Нью-Делі назвало "терористом".

Канада закликала Індію співпрацювати в розслідуванні, але Нью-Делі відкинуло звинувачення та вжило контрзаходів, зокрема, закрив візові служби для канадців.

Через це Оттава також вислала індійського дипломата.

Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар заявив минулого місяця в Нью-Йорку, що його країна буде готова вивчити будь-які докази, представлені Канадою.

"Ми маємо ситуацію, коли фактично нашим дипломатам погрожують, наші консульства зазнають нападів і часто лунають коментарі втручанням у нашу політику", — сказав він.

Міністр імміграції Марк Міллер заявив, що від’їзд дипломатів означає, що Канада скоротить кількість персоналу посольства, який займається питаннями імміграції.

"Ми визнаємо занепокоєння та розчарування, які ця ситуація може спричинити для клієнтів, сімей, навчальних закладів, громад, бізнесу в Канаді в цілому", — сказав він на прес-конференції.

За словами Міллера, візові центри в Індії управляються сторонніми підрядниками, і це їх торкнеться.

Нагадаємо, раніше індійський зовнішньополітичний департамент встановив термін в один тиждень для повернення двох третин канадських дипломатів, що працюють в Індії, скорочуючи їхню загальну кількість до 21.