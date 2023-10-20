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Канада отозвала 41 дипломата из посольства Индии

20 октября 2023 08:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Канада отозвала 41 дипломата из посольства Индии
Министр иностранных дел Мелани Джоли. Фото: Bloomberg
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Министр иностранных дел Мелани Джоли объявила, что Канада отозвала 41 дипломата из посольства Индии из-за спора об убийстве сикхского сепаратиста. Оттава не будет применять ответные меры.

Сообщается в The Guardian.

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В прошлом месяце Нью-Дели попросило Оттаву сократить свое дипломатическое присутствие после того, как премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что есть достоверные доказательства потенциальной связи между индийскими агентами и убийством в июне 45-летнего Хардипа Сингха Ниджара, застреленного около сикхского храма в Британской Колумбии

Джоли отметила, что Индия угрожала в одностороннем порядке лишить дипломатов официального статуса до пятницы, если они не уедут. Этот шаг, по ее словам, был неразумным и беспрецедентным и явно нарушал Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

"Учитывая последствия действий Индии по безопасности наших дипломатов, мы способствовали их безопасному вылету из Индии. Если мы позволим нарушить норму дипломатического иммунитета, ни один дипломат в любом месте на планете не будет в безопасности. Поэтому по этой причине мы не будем отвечать взаимностью" , — заявила Мелани Джоли.

Сейчас у Канады 21 дипломат в Индии. Отозваны 41 из 62 дипломатов.

Обострение отношений

Отношения между Индией и Канадой обострились после того, как Трюдо публично связал индийскую разведку с убийством Ниджара, гражданина Канады, которого Нью-Дели назвал "террористом".

Канада призвала Индию сотрудничать в расследовании, но Нью-Дели отвергло обвинения и приняли контрмеры, в частности, закрыли визовые службы для канадцев.

Поэтому Оттава также выслала индийского дипломата.

Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар заявил в прошлом месяце в Нью-Йорке, что его страна будет готова изучить какие-либо доказательства, представленные Канадой.

"Мы имеем ситуацию, когда фактически нашим дипломатам угрожают, наши консульства подвергаются нападениям и часто раздаются комментарии вмешательством в нашу политику" , — сказал он.

Министр иммиграции Марк Миллер заявил, что отъезд дипломатов означает, что Канада сократит количество персонала посольства, занимающегося вопросами иммиграции.

"Мы признаем беспокойство и разочарование, которые эта ситуация может вызвать для клиентов, семей, учебных заведений, общин, бизнеса в Канаде в целом" , — сказал он на пресс-конференции.

По словам Миллера, визовые центры в Индии управляются посторонними подрядчиками, и это их коснется.

Напомним, ранее индийский внешнеполитический департамент установил срок в одну неделю для возвращения двух третей канадских дипломатов, работающих в Индии, сокращая их общее количество до 21.

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