Канада ввела санкції проти Міносвіти та Генпрокуратури РФ

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото: росЗМІ

Канада оголосила про введення санкцій проти Міністерства освіти Росії та Генпрокуратури РФ. До санаційного списку потрапили ще низка чиновників.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Як повідомляють російські засоби масової інформації, Канада ввела обмеження проти Міністерства освіти та Генеральної прокуратури Росії.

До списку санкцій також потрапили і деякі російські чиновники та посадовці з "Л/ДНР".

"Також під санкції Канади потрапили Москалькова, омбудсмен ДНР і дитячий омбудсмен Московської області, губернатор Підмосков'я Воробйов, колишній постпред РФ при ЄС Чижов і ряд депутатів Держдуми, голова Міносвіти РФ Сергій Кравцов, голова Росатома Лихачов, російський підприємець, громадський Павло Тітов, російський політик та підприємець Борис Тітов", — зазначили в матеріалі.

У списку санкцій також Загальноросійський народний фронт, Всеросійський студентський корпус рятувальників, "Російська гуманітарна місія", благодійний фонд "Гольфстрім" та товариство з обмеженою відповідальністю "Нікея", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в п’ятницю, 19 травня, Велика Британія оголосила про нову хвилю санкцій проти Росії. Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі сказав, що вони посилюють економічний тиск на РФ.

Також Міністерство закордонних справ Росії відреагувало на нещодавні антиросійські санкції. У Москві заявили, що закривають вʼїзд для півтисячі американців.