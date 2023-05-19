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Канада ввела санкции против Минобразования и Генпрокуратуры РФ

19 мая 2023 22:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Канада ввела санкции против Минобразования и Генпрокуратуры РФ
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Канада объявила о введении санкций против Министерства образования России и Генпрокуратуры РФ. В санационный список попали еще ряд чиновников.

Об этом сообщают росСМИ.

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Как сообщают российские СМИ, Канада ввела ограничения против Министерства образования и Генеральной прокуратуры России.

В список санкций также попали и некоторые российские чиновники и чиновники "Л/ДНР".

"Также под санкции Канады попали Москалькова, омбудсмен ДНР и детский омбудсмен Московской области, губернатор Подмосковья Воробьев, бывший постпред РФ при ЕС Чижов и ряд депутатов Госдумы, глава Минобразования РФ Сергей Кравцов, председатель Росатома Лихачев, российский предприниматель, общественный Павел Титов, российский политик и предприниматель Борис Титов", — отметили в материале.

В списке санкций также Общероссийский народный фронт, Всероссийский студенческий корпус спасателей, "Русская гуманитарная миссия", благотворительный фонд "Гольфстрим" и общество с ограниченной ответственностью "Никея", говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в пятницу, 19 мая, Великобритания объявила о новой волне санкций против России. Министр иностранных дел Британии Джеймс Клэверли сказал, что они усиливают экономическое давление на РФ.

Также Министерство иностранных дел России отреагировало на недавние антироссийские санкции. В Москве заявили, что закрывают въезд для полутысячи американцев.

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