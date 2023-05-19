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В МЗС Британії прокоментували нові санкції проти РФ

19 травня 2023 14:06
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
В МЗС Британії прокоментували нові санкції проти РФ
Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У п’ятницю, 19 травня, Велика Британія оголосила про нову хвилю санкцій проти Росії. Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі сказав, що вони посилюють економічний тиск на РФ.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі у своєму Twitter.

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"Путін заплатить ціну за своє незаконне вторгнення в Україну. Сьогодні ми посилюємо економічний тиск — припиняємо розкрадання Росією українського зерна та решти джерел доходу, які підтримують її військову силу", — написав міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 травня, Велика Британія оголосила про нові санкції проти Російської Федерації. Вони спрямовані проти юридичних і фізичних осіб, пов'язаних зі спроможністю фінансувати та вести війну проти України.

Європейський Союз не планує формально вводити санкції проти російської державної атомної компанії "Росатом" у своєму одинадцятому пакеті санкцій. Це обмеження не принесе незалежності від російських енергоносіїв.

Країни ЄС планують посилити обмеження щодо Росії у сфері енергетики. Представники 27 європейських країн обговорили 11 пакет антиросійських санкцій — Євросоюз серйозних заперечень проти посилення обмежень не висловив. 

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