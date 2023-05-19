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В МИД Британии прокомментировали новые санкции против РФ

19 мая 2023 14:06
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В МИД Британии прокомментировали новые санкции против РФ
Министр иностранных дел Британии Джеймс Клэверли. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В пятницу, 19 мая, Великобритания объявила о новой волне санкций против России. Министр иностранных дел Британии Джеймс Клэверли сказал, что они усиливают экономическое давление на РФ.

Об этом сообщает министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли в своем Twitter.

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"Путин заплатит цену за свое незаконное вторжение в Украину. Сегодня мы усиливаем экономическое давление  прекращаем хищение Россией украинского зерна и остальных источников дохода, поддерживающих ее военную силу", — написал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Напомним, что сегодня, 19 мая, Великобритания объявила о новых санкциях против Российской Федерации. Они направлены против юридических и физических лиц, связанных со способностью финансировать и вести войну против Украины.

Европейский Союз не планирует формально вводить санкции против российской государственной атомной компании "Росатом" в одиннадцатом пакете санкций. Это ограничение не внесет независимости от российских энергоносителей.

Страны ЕС планируют усилить ограничения по России в сфере энергетики. Представители 27 европейских стран обсудили 11 пакет антироссийских санкций — Евросоюз серьезных возражений против усиления ограничений не высказал.

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