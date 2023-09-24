Кандидат у президенти США висловився проти членства України в НАТО

Кандидат у президенти США Рон ДеСантіс. Фото: Bits Media

Кандидат у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Рон ДеСантіс заявив, що виступає проти членства України в НАТО. Він упевнений що це суперечить безпековим інтересам США.

Про це повідомляє Bloomberg.

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"Я не думаю, що членство України в НАТО в наших інтересах. Все, що це дало б, це додало б більше зобов’язань для нас, тож якщо ви додаєте більше зобов’язань, то які вигоди ми отримуємо натомість?", — заявив ДеСантіс в подкасті The Glenn Beck Program.

ДеСантіс також повторив, що він не вважає, що США повинні давати "бланковий чек" Україні, якщо вона не використовує важелі впливу, щоб довести конфлікт до завершення.

Візит Зеленського в США

Заява ДеСантіса була оприлюдненя через два дні після того, як президент Джо Байден зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, який звернувся до законодавців США із закликом продовжувати підтримувати армію країни, яка бореться з вторгненням Росії.

Адміністрація президента США оголосила про пакет військової допомоги. Проте майбутні раунди допомоги повинні будуть бути схвалені Конгресом після того, як існуючі асигнування закінчаться наприкінці місяця.

Невеликий впливовий блок республіканців Палати представників США розкритикував ідею продовження допомоги, заявивши, що країна повинна зосередитися на забезпеченні безпеки кордону США.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість у тому, що домовленості з президентом США Джо Байденом будуть виконані. За його словами, чим швидше, тим більше вдасться зберегти життів.

Нагадуємо, у Пентагоні заявили, що тимчасове призупинення роботи уряду Сполучених Штатів, відоме також як шатдаун, ніяк не вплине на допомогу для України. Допомога Україні продовжиться, навіть якщо Конгрес найближчими днями не ухвалить законопроєкт про витрати.