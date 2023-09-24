Кандидат в президенты США высказался против членства Украины в НАТО

Кандидат в президенты США Рон Де Сантис. Фото: Bits Media

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Рон ДеСантис заявил, что выступает против членства Украины в НАТО. Он уверен, что это противоречит интересам США.

Об этом сообщает Bloomberg.

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"Я не думаю, что членство Украины в НАТО в наших интересах. Все, что бы это дало, это придало бы больше обязательств для нас, так что если вы добавляете больше обязательств, то какие выгоды мы получаем вместо этого?", — заявил ДеСантис в подкасте The Glenn Beck Program.

ДеСантис также повторил, что он не считает, что США должны давать "бланковый чек" Украине, если она не использует рычаги влияния, чтобы довести конфликт до завершения.

Визит Зеленского в США

Заявление ДеСантиса было обнародовано через два дня после того, как президент Джо Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который обратился к законодателям США с призывом продолжать поддерживать армию борющейся с вторжением России страны.

Администрация президента США объявила о пакете военной помощи. Однако предстоящие раунды помощи должны быть одобрены Конгрессом после того, как существующие ассигнования закончатся в конце месяца.

Небольшой влиятельный блок республиканцев Палаты представителей США подверг критике идею продления помощи, заявив, что страна должна сосредоточиться на обеспечении безопасности границы США.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что договоренности с президентом США Джо Байденом будут исполнены. По его словам, чем быстрее, тем больше удастся сберечь жизней.

Напомним, в Пентагоне заявили, что временная приостановка работы правительства Соединенных Штатов, известная также как шатдаун, никак не повлияет на помощь для Украины. Помощь Украине продолжится, даже если Конгресс в ближайшие дни не примет законопроект о расходах.