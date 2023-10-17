Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Ізраїлю

Олаф Шольц вітається з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коен. Фото: Michael Kappeler/Pool/AFP

На тлі загострення між Ізраїлем та Палестиною до Ізраїлю продовжують прибувати міжнародні делегації. На цей раз до країни прибув федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на міністерство закордонних справ Ізраїлю.

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Візит канцлера

Літак канцлера приземлився в аеропорту Тель-Авіва сьогодні вдень. У програмі візиту – зустріч із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та родичами німецьких заручників, захоплених терористами. Потім канцлер відправиться до Єгипту для участі у переговорах, щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході. Згідно з матеріалом, Каїр грає ключову роль у регулюванні ескалації між ХАМАС, адміністрацією сектору Гази та Ізраїлем.

Зазначається, що перед вильотом Шольц застеріг Іран та "Хезболлу" не допускати ескалації конфлікту.

"Категорично попереджаю Іран та "Хезболлу" не втручуватися у цей конфлікт. Ми разом з нашими союзниками докладаємо всіх зусиль, щоб конфлікт припинився якомога швидше", — сказав канцлер.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський обговорив з Олафом Шольцом передачу Україні далекобійних ЗРК Patriot. Ще раніше ЗМІ дізналися про шанси України отримати німецькі крилаті ракети Taurus.