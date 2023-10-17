Ізраїль не проводитиме наземну операцію в Секторі Гази під час візиту Байдена, — ЗМІ

Ізраїльські військові. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Ізраїль не почне наземну операцію в Секторі Гази, поки в країні перебуватиме президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Його візит відбувся сьогодні, 17 жовтня.

Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на джерела.

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За даними видання, сценарій, за якого Ізраїль починає операцію під час візиту Байдена, практично неможливий.

Інших деталей Der Spiegel не повідомило.

Зазначимо, що The New York Times із посиланням на високопоставлених ізраїльських офіцерів писало, що країна планувала почати наземну операцію в Секторі Гази минулими вихідними — 14-15 жовтня, однак перенесла її на декілька днів через погоду.

Нагадаємо, у вівторок, 17 жовтня, президент США Джо Байден прибув до Ізраїлю. Це трапилося раніше, ніж анонсувалось. За даними ЗМІ, сьогодні Ізраїль може відвідати також канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Також ми писали, що учора, 16 жовтня, до Національного центру судової медицини Ізраїлю доставили понад 900 тіл, жертв терористичного нападу ХАМАС, яких наразі намагаються ідентифікувати криміналісти. Однак серед них є близько 297, яких впізнати неможливо.

Додамо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Ізраїль буде завжди мати підтримку від Сполучених Штатів. За його словами, США віддані країні в обов'язку захищати свій народ.