Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Израиль не будет проводить наземную операцию в Секторе Газа во время визита Байдена, — СМИ arrow

Израиль не будет проводить наземную операцию в Секторе Газа во время визита Байдена, — СМИ

17 октября 2023 15:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Израиль не будет проводить наземную операцию в Секторе Газа во время визита Байдена, — СМИ
Израильские военные. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Израиль не начнет наземную операцию в секторе Газа, пока в стране будет находиться президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Его визит состоялся сегодня, 17 октября.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

Читайте также:

Наземная операция в Секторе Газа

По данным издания, сценарий, при котором Израиль начинает операцию во время визита Байдена, практически невозможен.

Другие детали Der Spiegel не сообщило.

Отметим, что The New York Times со ссылкой на высокопоставленных израильских офицеров писало, что страна планировала начать наземную операцию в секторе Газа в минувшие выходные — 14-15 октября, однако перенесла ее на несколько дней из-за погоды.

Напомним, во вторник, 17 октября, президент США Джо Байден прибыл в Израиль. Это произошло раньше, чем анонсировалось. По данным СМИ, сегодня Израиль может посетить также канцлер Германии Олаф Шольц.

Также мы писали, что вчера, 16 октября, в Национальный центр судебной медицины Израиля доставили более 900 тел жертв террористического нападения ХАМАС, которых сейчас пытаются идентифицировать криминалисты. Однако среди них около 297, которых узнать невозможно.

Добавим, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль будет всегда иметь поддержку от Соединенных Штатов. По его словам, США отданы стране в обязанности защищать свой народ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме