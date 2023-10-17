Израиль не будет проводить наземную операцию в Секторе Газа во время визита Байдена, — СМИ

Израильские военные. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Израиль не начнет наземную операцию в секторе Газа, пока в стране будет находиться президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Его визит состоялся сегодня, 17 октября.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

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По данным издания, сценарий, при котором Израиль начинает операцию во время визита Байдена, практически невозможен.

Другие детали Der Spiegel не сообщило.

Отметим, что The New York Times со ссылкой на высокопоставленных израильских офицеров писало, что страна планировала начать наземную операцию в секторе Газа в минувшие выходные — 14-15 октября, однако перенесла ее на несколько дней из-за погоды.

Напомним, во вторник, 17 октября, президент США Джо Байден прибыл в Израиль. Это произошло раньше, чем анонсировалось. По данным СМИ, сегодня Израиль может посетить также канцлер Германии Олаф Шольц.

Также мы писали, что вчера, 16 октября, в Национальный центр судебной медицины Израиля доставили более 900 тел жертв террористического нападения ХАМАС, которых сейчас пытаются идентифицировать криминалисты. Однако среди них около 297, которых узнать невозможно.

Добавим, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль будет всегда иметь поддержку от Соединенных Штатов. По его словам, США отданы стране в обязанности защищать свой народ.