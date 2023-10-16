Це буде довга війна: Блінкен запевнив Ізраїль про підтримку США

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Ізраїль буде завжди мати підтримку від Сполучених Штатів. За його словами, США віддані країні в обов'язку захищати свій народ.

Про це він сказав під час спільного виступу з міністром оборони Ізраїля Йоавом Ґалантом у Тель-Авіві, пише CNN.

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Блінкен зауважив, що США "глибоко віддані праву Ізраїлю, більше того, його обов'язку захищати себе і захищати свій народ".

Скільки триватиме війна в Ізраїлі

Проте Ґалант наголосив, що війна в Ізраїлі буде довгою.

"Це буде довга війна. Ціна буде високою, але ми переможемо заради Ізраїлю, єврейського народу і цінностей, в які вірять обидві країни", — запевнив міністр оборони.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американський президент Джо Байден може приїхати до Ізраїлю. Принаймні, запрошення від прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньяху Президент США отримав.

Також ми повідомляли, що новий пакет озброєнь для Ізраїлю та України коштуватиме значно більше, ніж два мільярди доларів. Президент США Джо Байден цього тижня говоритиме з Конгресом для схвалення цього пакета.