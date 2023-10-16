Это будет долгая война: Блинкен заверил Израиль о поддержке США
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Израиля всегда будет поддержка от Соединенных Штатов. По его словам, США отданы стране в обязанности защищать свой народ.
Об этом он сказал во время совместного выступления с министром обороны Израиля Йоавом Галантом в Тель-Авиве, пишет CNN.
Поддержка США
Блинкен отметил, что США "глубоко преданы праву Израиля, более того, его обязанности защищать себя и защищать свой народ".
Сколько будет продолжаться война в Израиле
Однако Галант подчеркнул, что война в Израиле будет долгой.
"Это будет долгая война. Цена будет высокой, но мы победим ради Израиля, еврейского народа и ценностей, в которые верят обе страны", — заверил министр обороны.
Напомним, ранее мы писали, что американский президент Джо Байден может приехать в Израиль. По крайней мере, приглашение от премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху Президент США получил.
Также мы сообщали, что новый пакет вооружений для Израиля и Украины будет стоить значительно больше двух миллиардов долларов. Президент США Джо Байден на этой неделе будет говорить с Конгрессом для одобрения этого пакета.
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