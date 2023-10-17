Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Израиль

Олаф Шольц здоровается с министром иностранных дел Израиля Эли Коэн. Фото: Michael Kappeler/Pool/AFP

На фоне обострения между Израилем и Палестиной в Израиль продолжают прибывать международные делегации. В этот раз в страну прибыл федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на министерство иностранных дел Израиля.

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Визит канцлера

Самолет канцлера приземлился в аэропорту Тель-Авива сегодня днем. В программе визита — встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и родственниками немецких заложников, захваченных террористами. Затем канцлер отправится в Египет для участия в переговорах по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Согласно материалу, Каир играет ключевую роль в регулировании эскалации между ХАМАС, администрацией сектора Газа и Израилем.

Отмечается, что перед вылетом Шольц предостерег Иран и "Хезболлу" не допускать эскалации конфликта.

"Категорически предупреждаю Иран и "Хезболлу" не вмешиваться в этот конфликт. Мы вместе с нашими союзниками прилагаем все усилия, чтобы конфликт прекратился как можно скорее", — сказал канцлер.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Олафом Шольцем передачу Украине дальнобойных ЗРК Patriot. Еще раньше СМИ узнали о шансах Украины получить немецкие крылатые ракеты Taurus.