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Карабах звернувся до Азербайджану із закликом зупинити бойові дії та почати переговори

19 вересня 2023 17:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Карабах звернувся до Азербайджану із закликом зупинити бойові дії та почати переговори
Наслідки бойових дій в Нагірному Карабасі. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Карабах звернувся до Азербайджану із закликом зупинити бойові дії. Там також просять сісти за стіл переговорів.

Про це повідомляє Арцахський інформаційний штаб.

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"Карабаська сторона закликає азербайджанську сторону негайно припинити вогонь і сісти за стіл переговорів для врегулювання ситуації", — йдеться у повідомленні.

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Допис штабу. Фото: скриншот

Внаслідок атаки у Нагірному Карабасі постраждали люди. Перших поранених вже доставили до лікарні.

Етнічні чистки

МЗС Вірменії звинуватило Баку у проведенні етнічних чисток. Там заявили, що 19 вересня Азербайджан розпочав чергову широкомасштабну агресію проти народу Нагірного Карабаху з метою завершення політики етнічних чисток. 

"Ми рішуче засуджуємо агресію Азербайджану проти Нагірного Карабаху та масовий злочин, який стався рівно три роки тому, у 2020 році… Цивільні населені пункти, місто Степанакерт, інші міста і села піддаються обстрілам з боку Азербайджану під порожнім приводом "знищення військових об'єктів", — йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що початку бойових дій передувало поширення МЗС Азербайджану "неправдивої інформації" про мінування та диверсійні дії, "що свідчить про планування нападу та забезпечення інформаційного поля". 

Нагадаємо, Азербайджан розпочав антитерористичну операцію у районі Карабаху у відповідь на постійні атаки з боку вірменських збройних формувань. Останні місяці були відзначені активізацією інженерних робіт, зміцненням бойових позицій та зростанням кількості оборонних споруд з боку Вірменії.

Також ми писали, що у РФ заявили, що стривожені таким розвитком подій. Водночас у Міноборони Туреччини підтримали дії Азербайджану.

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