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Карабах обратился к Азербайджану с призывом остановить боевые действия и начать переговоры

19 сентября 2023 17:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Карабах обратился к Азербайджану с призывом остановить боевые действия и начать переговоры
Последствия боевых действий в Нагорном Карабахе. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Карабах обратился к Азербайджану с призывом остановить боевые действия. Там также просят сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает Арцахский информационный штаб.

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"Карабасская сторона призывает азербайджанскую сторону немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации", — говорится в сообщении.

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Пост штаба. Фото: скриншот

В результате атаки в Нагорном Карабахе пострадали люди. Первых раненых уже доставили в больницу.

Этнические чистки

МИД Армении обвинил Баку в проведении этнических чисток. Там заявили, что 19 сентября Азербайджан начал очередную широкомасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха с целью завершения политики этнических чисток.

"Мы решительно осуждаем агрессию Азербайджана против Нагорного Карабаха и массовое преступление, которое произошло ровно три года назад, в 2020 году... Гражданские населенные пункты, город Степанакерт, другие города и села подвергаются обстрелам со стороны Азербайджана под пустым предлогом "уничтожения военных объектов", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что началу боевых действий предшествовало распространение МИД Азербайджана "ложной информации" о минировании и диверсионных действиях, "что свидетельствует о планировании нападения и обеспечении информационного поля".

Напомним, Азербайджан приступил к антитеррористической операции в районе Карабаха в ответ на постоянные атаки со стороны армянских вооруженных формирований. В последние месяцы были отмечены активизацией инженерных работ, укреплением боевых позиций и ростом количества оборонительных сооружений со стороны Армении.

Также мы писали, что в РФ заявили, что встревожены таким развитием событий. В то же время в Минобороны Турции поддержали действия Азербайджана.

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