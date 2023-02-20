Путін став персонажем італійського карнавалу. Фото: Roberto Zeoli / Facebook

Карлик-монстр верхи на танку: на карнавалі в Італії висміяли путіна (ВІДЕО)
Володимир путін став персонажем карнавалу, що триває у місті Ларіно на півдні Італії. Учасники карнавалу зобразили кремлівського диктатора у вигляді карлика-монстра, який їде верхи на танку крізь зруйновані міста.
На відео проїзд карнавальної платформи під назвою Figli di Putin ("Діти путіна") супроводжується звуками пострілів.
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The parade of the Carnival of Larino 🇮🇹 😏— Tarmo 🇨🇿 🇺🇦 🇫🇮 🇪🇺 NAFO 🦁 (@TarmoFella) February 19, 2023
(18 February 2023) pic.twitter.com/IrYkNUcowg
Нагадаємо, президент США Джо Байден під час свого візиту до Києва 20 лютого передав путіну привіт та розповів, як той помилявся, розпочавши війну в Україні.
Раніше ЗМІ розповіли про путінський бронепоїзд, який став головним болем для пасажирів російської залізниці.