Путін став персонажем італійського карнавалу. Фото: Roberto Zeoli / Facebook

Жителі південноіталійського міста перетворили кремлівського диктатора на карнавального персонажа

Володимир путін став персонажем карнавалу, що триває у місті Ларіно на півдні Італії. Учасники карнавалу зобразили кремлівського диктатора у вигляді карлика-монстра, який їде верхи на танку крізь зруйновані міста.

На відео проїзд карнавальної платформи під назвою Figli di Putin ("Діти путіна") супроводжується звуками пострілів.

The parade of the Carnival of Larino 🇮🇹 😏

(18 February 2023) pic.twitter.com/IrYkNUcowg — Tarmo 🇨🇿 🇺🇦 🇫🇮 🇪🇺 NAFO 🦁 (@TarmoFella) February 19, 2023

Нагадаємо, президент США Джо Байден під час свого візиту до Києва 20 лютого передав путіну привіт та розповів, як той помилявся, розпочавши війну в Україні.

Раніше ЗМІ розповіли про путінський бронепоїзд, який став головним болем для пасажирів російської залізниці.