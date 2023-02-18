Бронепоезд путина парализовал железнодорожное движение в москве 17 февраля: что известно

Путин передвигается по россии бронепоездом

Пересевший на бронепоезд президент россии владимир путин стал головной болью для пассажиров Российских железных дорог (РЖД). Из-за спецпоезда в пятницу вечером остановилось движение на одной из самых загруженных веток столичного железнодорожного узла — Московско-Тверской.

Об этом сообщает The Moscow Time.

Что известно об остановке поездов

Поезда, следующие от Ленинградского вокзала, встали в 18.15 по московскому времени на участке от станции Моссельмаш в область по всем путям. На участке от москвы до Моссельмаша возникла пробка из поездов, которые пришлось остановить для пропуска спецсостава.

Движение возобновилось около 18.50 по московскому времени. В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании подтвердили, что поезда на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги следовали с опозданиями. Причина - пропуск спецпоезда.

Близкий к кремлю политолог Сергей Марков отметил, что путин по слухам решил опробовать спецпоезд для поездки в свою резиденцию на Валдае. Там российскому диктатору предстоит завершить подготовку послания Федеральному собранию, которое намечено на 21 февраля.

Транспортники, очевидно, недовольны тем, что бронепоезд путина срывает расписание и "сливают" информацию о его движении, считает Марков.

Бронепоезд путина

О том, что путин активно пользоваться бронепоездом для поездок внутри страны, ранее писал центр "Досье" со ссылкой на человека из ближнего круга президента, а также на близкий к его администрации источник.

Бронепоезд со спальней и рабочим кабинетом сконструировали еще в 2014–2015 годах, но он не вызывал большого интереса путина до того момента, как кремль начал готовиться ко вторжению в Украину. Регулярно совершать поездки на бронепоезде глава государства стал во второй половине 2021 года, когда российскую армию стягивали к украинским границам.

Желание путина пользоваться бронепоездом продиктовано интересами секретности: передвижение самолета можно отследить с помощью многочисленных открытых интернет-сервисов, а для поездов аналогичного механизма нет.

Расписание РЖД приходится корректировать специально под путина, чтобы состав следовал с максимальной скоростью и без остановок.

Также ранее стало известно, что в россии для владимира путина, который в последнее время боится передвигаться самолетами, построили три секретных станции у президентских резиденций. А в москве построили спецвокзал для его бронированного поезда.