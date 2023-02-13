Что известно про бронепоезд путина: расследование СМИ

Путин все чаще пользуется поездом для передвижения по стране

Российский диктатор владимир путин все чаще пользуется для перемещений по стране бронепоездом, внешне неотличимым от обычных поездов. Чтобы президент ехал на максимальной скорости, компания РЖД меняет расписание.

Об этом сообщает издание "Досье".

Путин "спустился на землю"

Как сообщает издание, путин спустился на землю в буквальном смысле: еще за полгода до войны, с августа 2021 года он стал перемещаться по стране чаще не на самолетах, а на специальном бронепоезде.

Это связано с соображениями секретности и безопасности, и, в том числе, потому что передвижения самолетов можно отследить с помощью различных сервисов, а для поезда такой возможности нет.

Что известно о бронепоезде

Российский президент ездит на последней версии бронепоезда, оборудованной в 2014-2015 годах. При этом поезд старались сделать визуально неотличимым от стандартных составов РЖД. Для этого его строили на основе базовых вагонов и выкрасили их в тот же стандартный серый цвет. Но на крышу установили в специальных кожухах антенны спецсвязи, а сами вагоны стали шестиосными вместо стандартных четырёхосных. Оси усиливали из-за полного бронирования вагона, которое делает его слишком тяжелым. Поэтому президентский состав тянут сразу три локомотива.

Оборудованием поезда для Путина занимались его старые друзья — семья миллиардеров Ковальчуков, через связанную с ними компанию "Гранд Сервис Экспресс". В поезде есть спальня президента с рабочим кабинетом, вагон для сопровождающих и вагон со спецсвзяью. Оригинальных вагонов всего несколько, а остальные — обычные СВ и купе.

Российское медиа напомнило, что на встрече с северокорейским другом Ким Чен Ыном в 2019 году путин смог осмотреть поезд своего северокорейского коллеги и оценить преимущества передвижения на нем.

Поезд путина имеет высший приоритет в расписании, которое специально корректируют для того, чтобы диктатор смог ехать с максимальной скоростью без остановок. Он часто пользуется поездом, например, чтобы добираться до своей резиденции на Валдае.

Напомним, ранее стало известно, что Роскомнадзор ведет мониторинг соцсетей в поисках слов, которыми пользователи называют президента россии владимира путина. Эти слова, по мнению ведомства, россиянам не стоит использовать рядом с изображением диктатора.