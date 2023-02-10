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Уже и х***лом не назовешь: российские чиновники запретили ругаться на путина и составили список стоп-слов (18+)

10 февраля 2023 22:25
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Какими словами россиянам нельзя называть путина: хакеры слили список
Российские чиновники занимаются учетом оскорблений путина в интернете
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Роскомнадзор ведет мониторинг соцсетей в поисках слов, которыми пользователи называют президента россии владимира путина. Эти слова, по мнению ведомства, россиянам не стоит использовать рядом с изображением диктатора. 

Список публикует издание "Медиазона", которое изучило документы, опубликованные группой белорусских хакеров "Киберпартизаны".

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"Ключевые слова-оскорбления"

Выяснилось, что у службы есть документ с названием "Ключевые слова-оскорбления", его составляли не меньше года. Автором такого списка указан Адьян Борисович Патаев. Патаев в пояснении к списку оскорблений указал, что нарушением будет считаться употребление указанных слов "только в случае обнаружения упоминания президента". В том числе оскорблением считается, если такими словами подписали фото Путина.

В списке есть слова: ублюдок, говно, засранец, бл*дина, гондурас, идиот, тупорылый, ублюдок, падла, с*ка, тварь, мразь, выродок, отродье, гнида, подонок, погань и сотни других.

В файле "Примеры текстовых нарушений_Оскорбления президента" от 29 ноября 2021 года содержится 100 цитат из соцсетей, например: "Путин урод мразь шмара уйди с власти м*дак", "Путин — какая-то феноменальная бл*дина", "Путин — у*бище. Его друганы — скоты. Все заслуживают суда и страшной кары. Но я один с этим сделать ничего не могу".

Также обнародованные данные свидетельствуют о том, что россиянам нельзя упоминать путина в "контексте половых сношений". В этом списке, в частности, присутствуют такие слова: низкий, тиран, людмила, сроки, черт, митинги, выборы и другие слова, не связанные з "половыми сношениями". 

Хакеры передали журналистам оппозиционных российских СМИ около двух терабайтов данных, которые публикуются постепенно. 

Напомним, ранее стало известно, что Роскомнадзор ежедневно отслеживает посты в интернете о здоровье владимира путина. Все найденные публикации собираются в таблице.

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