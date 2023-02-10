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Вже й х***лом не назвеш: російські чиновники заборонили лаятися на путіна і склали список стоп-слів (18+)

10 лютого 2023 22:25
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Якими словами росіянам не можна називати путіна: хакери злили список
Російські чиновники займаються обліком образ путіна в інтернеті
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Роскомнагляд веде моніторинг соцмереж у пошуках слів, якими користувачі називають президента росії володимира путіна. Ці слова, на думку відомства, росіянам не варто використовувати поряд із зображенням диктатора.

Список публікує видання "Медіазона", яке вивчило документи, опубліковані групою білоруських хакерів "Кіберпартизани".

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"Ключові слова-образи"

З'ясувалося, що служба має документ з назвою "Ключові слова-образи", його створювали не менше року. Автором такого списку вказаний Адьян Борисович Патаєв. Патаєв у поясненні до списку образ вказав, що порушенням вважатиметься вживання зазначених слів "тільки у разі виявлення згадки президента". У тому числі образою вважають, якщо такими словами підписали фото путіна.

У списку є слова: ублюдок, г*вно, засранець, бл*дина, гондурас, ідіот, тупорилий, падла, с*ка, тварюка, мерзота, виродок, гнида, погань та сотні інших.

У файлі "Приклади текстових порушень _Образи президента" від 29 листопада 2021 року міститься 100 цитат із соцмереж, наприклад: "Путин урод мразь шмара уйди с власти м*дак", "Путин — какая-то феноменальная бл*дина", "Путин — у*бище. Его друганы — скоты. Все заслуживают суда и страшной кары. Но я один с этим сделать ничего не могу".

Також оприлюднені дані свідчать, що росіянам не можна згадувати путіна в "контексті статевих зносин". У цьому списку, зокрема, є такі слова: низький, тиран, людмила, строки, чорт, мітинги, вибори та інші слова, не пов'язані з "статевими зносинами".

Хакери передали журналістам опозиційних російських ЗМІ близько двох терабайтів даних, які поступово публікуються.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Роскомнагляд щодня відстежує пости в інтернеті про здоров'я володимира путіна. Усі знайдені публікації збираються у таблиці.

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