У путина прокомментировали слова об угрозах Джонсону, намекнув на неадекватность британского экс-премьера
Пресссекретарь президента российской федерации Дмитрий Песков заявил, что пути не угрожал Джонсону ракетным ударом. Более того, спикер путина намекнул на неадекватность экс-премьера Британии.
Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.
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Угрожал путин или нет
По словам Пескова, никаких угроз в разговоре в начале февраля со стороны путина не было.
"То, что сказал господин Джонсон, — это неправда. Точнее, это ложь", — подчеркнул спикер кремлевского диктатора.
Дмитрий Песков заявил, что это могла быть сознательная ложь со стороны Бориса Джонсона.
Унижение Джонсона
Вместе с тем, пресс-секретарь российского президента заявил, что тогдашний глава правительства Великобритании мог неправильно понять путина.
"Тогда становится немного не по себе за собеседников нашего президента", — издевательски намекнул на неадекватность Джонсона представитель кремля.
После этого Песков объяснил, что российский тиран таки говорил о ракетах, но в другом контексте.
"Говоря о вызовах для безопасности россии, президент путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет на наших границах будет означать, что любая ракета долетит до Москвы в считанные минуты", — именно так, по мнению спикера , вспомнил о ракетах в разговоре с британским премьером президент страны-агрессора.
Напомним, что в документальном фильме компании BBC, посвященном взаимодействию президента россии владимира путина с мировыми лидерами, экс-премьер Великобритании рассказал о телефонном разговоре с хозяином кремля накануне начала войны в Украине.
Джонсон тогда подчеркнул, что подобная война станет полной катастрофой для самой россии.
Тогдашний глава британского правительства заявил путину, что вторжение россии приведет к санкциям Запада и увеличению количества войск НАТО на границах российской федерации.
Джонсон признал, что пытался предотвратить войну, заявив, что Украина в обозримом будущем не вступит в НАТО.
В свою очередь, владимир путин, по словам Джонсона, неожиданно решил пригрозить персонально ему.
Бывший британский премьер напомнил, что путин в том разговоре заявил что-то вроде "Борис, я не хочу делать тебе больно, но с помощью ракеты это займет всего минуту, не больше".
Впрочем, предположил Борис Джонсон, эта угроза не была реальной, так путин только пытался заставить британского премьера пойти на переговоры с россией.
Фото из российских СМИ