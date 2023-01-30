Песков прогнозированно не подтвердил факт угрозы владимира путина Борису Джонсону

Пресссекретарь президента российской федерации Дмитрий Песков заявил, что пути не угрожал Джонсону ракетным ударом. Более того, спикер путина намекнул на неадекватность экс-премьера Британии.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.

Угрожал путин или нет

По словам Пескова, никаких угроз в разговоре в начале февраля со стороны путина не было.

"То, что сказал господин Джонсон, — это неправда. Точнее, это ложь", — подчеркнул спикер кремлевского диктатора.

Дмитрий Песков заявил, что это могла быть сознательная ложь со стороны Бориса Джонсона.

Унижение Джонсона

Вместе с тем, пресс-секретарь российского президента заявил, что тогдашний глава правительства Великобритании мог неправильно понять путина.

"Тогда становится немного не по себе за собеседников нашего президента", — издевательски намекнул на неадекватность Джонсона представитель кремля.

После этого Песков объяснил, что российский тиран таки говорил о ракетах, но в другом контексте.

"Говоря о вызовах для безопасности россии, президент путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет на наших границах будет означать, что любая ракета долетит до Москвы в считанные минуты", — именно так, по мнению спикера , вспомнил о ракетах в разговоре с британским премьером президент страны-агрессора.

Напомним, что в документальном фильме компании BBC, посвященном взаимодействию президента россии владимира путина с мировыми лидерами, экс-премьер Великобритании рассказал о телефонном разговоре с хозяином кремля накануне начала войны в Украине.

Джонсон тогда подчеркнул, что подобная война станет полной катастрофой для самой россии.

Тогдашний глава британского правительства заявил путину, что вторжение россии приведет к санкциям Запада и увеличению количества войск НАТО на границах российской федерации.

Джонсон признал, что пытался предотвратить войну, заявив, что Украина в обозримом будущем не вступит в НАТО.

В свою очередь, владимир путин, по словам Джонсона, неожиданно решил пригрозить персонально ему.

Бывший британский премьер напомнил, что путин в том разговоре заявил что-то вроде "Борис, я не хочу делать тебе больно, но с помощью ракеты это займет всего минуту, не больше".

Впрочем, предположил Борис Джонсон, эта угроза не была реальной, так путин только пытался заставить британского премьера пойти на переговоры с россией.

Фото из российских СМИ