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​​​​​​​У путіна прокоментували слова про погрози Джонсону, натякнувши на неадекватність британського експрем'єра

30 січня 2023 19:27
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
У кремлі прокоментували слова Джонсона про ракетну погрозу з боку путіна
Пєсков прогнозовано не підтвердив факт погрози володимира путіна Борису Джонсону
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Прессекретар президента російської федерації Дмитро Пєсков заявив, що путін не погрожував Джонсону ракетним ударом. Ба більше, речник путіна натякнув на неадекватність експрем’єра Британії.

Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство ТАСС.

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Погрожував путін чи ні

За словами Пєскова, жодних погроз у розмові на початку лютого з боку путіна не було.

"Те, що сказав пан Джонсон, — це неправда. Точніше це брехня", — наголосив речник кремлівського диктатора.

Дмитро Пєсков заявив, що це могла бути свідома брехня з боку Бориса Джонсона.

Приниження Джонсона

Разом з тим, прессекретар російського президента заявив, що тодішній голова уряду Великої Британії міг неправильно зрозуміти путіна.

"Тоді стає трохи не по собі за співрозмовників нашого президента", — знущально натякнув на неадекватність Джонсона представник кремля.

Після цього Пєсков пояснив, що російський тиран таки говорив про ракети, але в іншому контексті.

"Говорячи про виклики для безпеки рф, президент путін зазначав, що у разі вступу України до НАТО потенційне розміщення натівських чи американських ракет на наших кордонах означатиме, що будь-яка ракета долетить до Москви за лічені хвилини", — саме так, на думку речника, згадав про ракети у розмові із британським прем’єром президент країни-агресора.

Нагадаємо, що у документальному фільмі компанії BBC, присвяченому взаємодії президента росії володимира путіна зі світовими лідерами, експрем’єр Великої Британії розповів про телефонну розмову із хазяїном кремля напередодні початку великої війни в Україні.

Джонсон тоді наголосив, що така війна стане цілковитою катастрофою для самої росії.

Тодішній очільник британського уряду заявив путіну, що вторгнення росії приведе до санкцій Заходу та збільшення кількості військ НАТО на кордонах російської федерації.

Джонсон визнав, що намагався запобігти війні, заявивши, що Україна в осяжному майбутньому не вступить до НАТО.

У свою чергу володимир путін, за словами Джонсона, несподівано вирішив пригрозити персонально йому.

Колишній британський прем’єр нагадав, що путін у тій розмові заявив щось на кшталт "Борисе, я не хочу робити тобі боляче, але за допомогою ракети це займе усього хвилину, не більше".

Втім, припустив Борис Джонсон, ця погроза не була реальною, так путін лише намагався змусити британського прем’єра піти на переговори із росією.

Фото з російських ЗМІ

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