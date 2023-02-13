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Боїться літати? Російські ЗМІ розповіли про бронепоїзд путіна

13 лютого 2023 15:19
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Що відомо про бронепоїзд путіна: розслідування ЗМІ
Путін все частіше користується поїздом для пересування країною
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російський диктатор володимир путін все частіше користується для переміщень по країні бронепоїздом, зовні невідмінним від звичайних поїздів. Щоб президент їхав на максимальній швидкості, компанія РЖД змінює розклад.

Про це повідомляє видання "Досьє".

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Путін "спустився на землю"

Як повідомляє видання, путін спустився на землю буквально: ще за пів року до війни, з серпня 2021 року, він став переміщатися країною частіше не на літаках, а на спеціальному бронепоїзді.

Це пов'язано з міркуваннями секретності та безпеки, і в тому числі тому, що пересування літаків можна відстежити за допомогою різних сервісів, а для поїзда такої можливості немає.

Що відомо про бронепоїзд

Російський президент їздить на останній версії бронепоїзда, обладнаного у 2014-2015 роках. При цьому поїзд намагалися зробити візуально невідмінним від стандартних поїздів РЖД. Для цього його будували на основі базових вагонів і пофарбували в той же стандартний сірий колір. Але на дах встановили у спеціальних кожухах антени спецзв'язку, а самі вагони стали шестивісними замість стандартних чотиривісних. Осі посилювали через повне бронювання вагона, що робить його надто важким. Тому президентський склад тягнуть одразу три локомотиви.

Обладнанням поїзда для путіна займалися його старі друзі — сім'я мільярдерів Ковальчуків через пов'язану з ними компанію "Гранд Сервіс Експрес". У поїзді є спальня з робочим кабінетом, вагон для супроводжуючих та вагон зі спецзв'язком. Оригінальних вагонів лише кілька, а решта — звичайні СВ та купе.

Російське медіа нагадало, що на зустрічі з північнокорейським другом Кім Чен Ином у 2019 році путін зміг оглянути поїзд свого північнокорейського колеги та оцінити переваги пересування на ньому.

Поїзд путіна має найвищий пріоритет у розкладі, який спеціально коригують для того, щоб диктатор зміг їхати з максимальною швидкістю без зупинок. Він часто користується поїздом, наприклад, щоб діставатися своєї резиденції на Валдаї.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Роскомнагляд веде моніторинг соцмереж у пошуках слів, якими користувачі називають президента росії володимира путіна. Ці слова, на думку відомства, росіянам не варто використовувати поряд із зображенням диктатора.

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