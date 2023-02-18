Бронепоїзд путіна паралізував залізничний рух у Москві 17 лютого: що відомо

Путін пересувається росією бронепоїздом

Президент росії володимир путін, що пересів на бронепоїзд, став головним болем для пасажирів Російських залізниць (РЖД). Через спецпоїзд у п'ятницю ввечері зупинився рух на одній із найбільш завантажених гілок столичного залізничного вузла — Московсько-Тверській.

Про це повідомляє The Moscow Time.

Що відомо про зупинку поїздів

Потяги, що прямували від Ленінградського вокзалу, стали о 18.15 за московським часом на ділянці від станції Моссельмаш в область по всіх коліях. На ділянці від москви до Моссельмаша з'явилася пробка з поїздів, які довелося зупинити для пропуску спецскладу.

Рух відновився близько 18.50 за московським часом. У Московсько-Тверській приміській пасажирській компанії підтвердили, що поїзди на Ленінградському напрямку Жовтневої залізниці прямували з запізненнями. Причина — пропуск спецпоїзда.

Близький до кремля політолог Сергій Марков зазначив, що путін, як свідчать чутки, вирішив випробувати спецпоїзд для поїздки до своєї резиденції на Валдаї. Там російський диктатор має завершити підготовку послання Федеральним зборам, яке заплановане на 21 лютого.

Транспортники, очевидно, незадоволені тим, що бронепоїзд путіна зриває розклад та "зливають" інформацію про його рух, вважає Марков.

Бронепоїзд путіна

Про те, що путін активно користувався бронепоїздом для поїздок усередині країни, раніше писав центр "Досьє" з посиланням на людину з ближнього кола президента, а також на близьке до його адміністрації джерело.

Бронепоїзд зі спальнею та робочим кабінетом сконструювали ще у 2014–2015 роках, але він не викликав великого інтересу путіна до того моменту, як кремль почав готуватися до вторгнення в Україну. Регулярно здійснювати поїздки бронепоїздом глава держави став у другій половині 2021 року, коли російську армію стягували до українських кордонів.

Бажання путіна користуватися бронепоїздом продиктоване інтересами секретності: пересування літака можна відстежити за допомогою численних відкритих інтернет-сервісів, а для поїздів аналогічного механізму немає.

Розклад РЖД доводиться коригувати спеціально під путіна, щоб склад слідував з максимальною швидкістю і без зупинок.

Також раніше стало відомо, що в росії для володимира путіна, який останнім часом боїться пересуватися літаками, збудували три секретні станції біля президентських резиденцій. А в москві побудували спецвокзал для його броньованого поїзда.