Путин стал персонажем итальянского карнавала. Фото: Roberto Zeoli / Facebook

Карлик-монстр верхом на танке: на карнавале в Италии высмеяли путина (ВИДЕО)
Владимир путин стал персонажем карнавала, который проходит в городе Ларино на юге Италии. Участники карнавала изобразили кремлевского диктатора в виде карлика-монстра, который едет верхом на танке сквозь разрушенные города.
На видео проезд карнавальной платформы под названием Figli di Putin ("Дети путина") сопровождается звуками выстрелов.
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The parade of the Carnival of Larino 🇮🇹 😏— Tarmo 🇨🇿 🇺🇦 🇫🇮 🇪🇺 NAFO 🦁 (@TarmoFella) February 19, 2023
(18 February 2023) pic.twitter.com/IrYkNUcowg
Напомним, президент США Джо Байден во время своего визита в Киев 20 февраля передал путину привет и рассказал, как тот ошибался, начав войну в Украине.
Ранее СМИ рассказали о путинском бронепоезде, который стал головной болью для пассажиров российских железных дорог.