Путин стал персонажем итальянского карнавала. Фото: Roberto Zeoli / Facebook

Жители южноитальянского города превратили кремлевского диктатора в карнавального персонажа

Владимир путин стал персонажем карнавала, который проходит в городе Ларино на юге Италии. Участники карнавала изобразили кремлевского диктатора в виде карлика-монстра, который едет верхом на танке сквозь разрушенные города.

На видео проезд карнавальной платформы под названием Figli di Putin ("Дети путина") сопровождается звуками выстрелов.

The parade of the Carnival of Larino 🇮🇹 😏

(18 February 2023) pic.twitter.com/IrYkNUcowg — Tarmo 🇨🇿 🇺🇦 🇫🇮 🇪🇺 NAFO 🦁 (@TarmoFella) February 19, 2023

Напомним, президент США Джо Байден во время своего визита в Киев 20 февраля передал путину привет и рассказал, как тот ошибался, начав войну в Украине.

Ранее СМИ рассказали о путинском бронепоезде, который стал головной болью для пассажиров российских железных дорог.