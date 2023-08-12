Карма за Каховську ГЕС: російський Уссурійськ потопає через прорив дамби

Прорив дамби в Уссурійську. Фото: Скриншот

У місті Уссурійськ, що в Приморському краї РФ, прорвало греблю, яку звели для стримування паводка. Унаслідок цього багато будинків було затоплено.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що у п'ятницю в місті випало 117 міліметрів опадів, за місячної норми 120-130 міліметрів.

Прорив дамби завдав серйозної шкоди

Також пізніше ЗМІ країни-агресора зауважили, що рівень води стабілізувався, але ситуація напружена. 11 сіл округу залишаються підтопленими.

ТГ-канал Baza пише, що у місті затоплено десятки будівель, вулицями плавають будинки. Також затопило місто Спаськ-Далекий. У житлових будинках води набралося до пояса.

Раніше ми розповідали, що у понеділок, 10 квітня, в білоруському місті Гомель прорвало дамбу. Всього за пів години води залила будинки до вікон.

Нагадуємо, американський штат Каліфорнія накрила повінь. Кількість загиблих від стихії перевищила десять осіб, серед жертв повені є п’ятирічний хлопчик.