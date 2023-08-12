Карма за Каховскую ГЭС: российский Уссурийск утопает из-за прорыва дамбы

Прорыв дамбы в Уссурийске. Фото: Скриншот

В городе Уссурийск, что в Приморском крае РФ, прорвало плотину , которую построили для сдерживания паводка. В результате многие дома были затоплены.

Об этом сообщают росСМИ.

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Отмечается, что в пятницу в городе выпало 117 миллиметров осадков, при месячной норме 120-130 миллиметров.

Прорыв дамбы нанес серьезный ущерб

Также позже СМИ страны-агрессора заметили, что уровень воды стабилизировался, но ситуация напряжена. 11 сел округа остаются подтопленными.

ТГ-канал Baza пишет, что в городе затоплены десятки построек, по улицам плавают дома. Также затопило город Спасск-Дальний. В жилых домах воды набралось по пояс.

Ранее мы рассказывали, что в понедельник, 10 апреля, в белорусском городе Гомель прорвало дамбу. Всего за полчаса воды залила дома в окна.

Напомним, американский штат Калифорния накрыло наводнение. Число погибших от стихии превысило десять человек, среди жертв наводнения пятилетний мальчик.